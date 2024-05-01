Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1775

Дата смерти

10.10.1810

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Моргачев Савелий Петрович

Мать: Моргачева (Бабина) Меланья Захаровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1792

Муж: Мерзликин Иван Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1792 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сафон Мерзликин и Меркул Меньш... Показать все
Рождение ребёнка
1795

Сын: Мерзликин Егор Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мерзликина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мерзликин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мерзликин Фрол Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мерзликина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович

Смерть
10.10.1810
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №23, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.