Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти10.10.1810
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
1792
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1792 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сафон Мерзликин и Меркул Меньш... Показать все
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мерзликина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мерзликин Герасим Иванович
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мерзликина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Иванович
Смерть
10.10.1810
Смерть: запись о смерти №23, метрическая книга за 1810 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния