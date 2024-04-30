Мерзликин Егор Иванович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликин Егор Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1795

Дата смерти

14.10.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мерзликин Иван Иванович

Мать: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1813

Жена: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №16, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Летуновский, Мартин Мед... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мерзликин Василий Егорович

Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мерзликина Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Мерзликин Емельян Егорович

Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мерзликин Федор Егорович

Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мерзликин Леонтий Егорович

Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мерзликин Тихон Егорович

Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мерзликина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна

Смерть
14.10.1859
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №53, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от водянки

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