Мерзликин Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти14.10.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
1813
Брак: запись о браке №16, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Летуновский, Мартин Мед... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мерзликин Василий Егорович
Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мерзликина Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мерзликин Емельян Егорович
Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мерзликин Леонтий Егорович
Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мерзликина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Мерзликина (Курьянова) Гликерия Ивановна
Смерть
14.10.1859
Смерть: запись о смерти №53, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от водянки