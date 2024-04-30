Мерзликин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти04.02.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1792 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сафон Мерзликин и Меркул Меньш... Показать все
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мерзликина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мерзликин Герасим Иванович
Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мерзликина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Мерзликина (Сигитова) Матрена Прокофьевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мерзликина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Мерзликина (Сигитова) Матрена Прокофьевна
Смерть
04.02.1859
Смерть: запись о смерти №5, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния