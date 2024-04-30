Мерзликин Иван Иванович 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликин Иван Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1778

Дата смерти

04.02.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Мерзликин Иван Сидорович

Мать: Мерзликина (Тихонова) Наталья Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина (Сигитова) Матрена Прокофьевна

Бракосочетание
1792

Жена: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1792 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Сафон Мерзликин и Меркул Меньш... Показать все
Рождение ребёнка
1795

Сын: Мерзликин Егор Иванович

Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мерзликина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мерзликин Герасим Иванович

Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мерзликин Фрол Иванович

Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мерзликина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина (Моргачева) Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мерзликин Семен Иванович

Мать ребёнка: Мерзликина (Сигитова) Матрена Прокофьевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мерзликина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Мерзликина (Сигитова) Матрена Прокофьевна

Смерть
04.02.1859
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №5, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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