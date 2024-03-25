Салихова Гульсем Анваровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961
Отец: Едиханов Анвар Сабирович
Мать: Едиханова Фатыма
Рождение ребёнка
1980
Отец ребёнка: Салихов Наиль Мияссярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихова Лилия Наилевна
Отец ребёнка: Салихов Наиль Мияссярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихова Рушания Наилевна
Отец ребёнка: Салихов Наиль Мияссярович
Бракосочетание
Неизвестно