Салихова Гульсем Анваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихова Гульсем Анваровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961

Отец: Едиханов Анвар Сабирович

Мать: Едиханова Фатыма

Рождение ребёнка
1980

Сын: Салихов Рушан Наилевич

Отец ребёнка: Салихов Наиль Мияссярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Лилия Наилевна

Отец ребёнка: Салихов Наиль Мияссярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Рушания Наилевна

Отец ребёнка: Салихов Наиль Мияссярович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Наиль Мияссярович

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