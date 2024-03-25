Салихов Наиль Мияссярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Наиль Мияссярович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Салихов Рушан Наилевич

Мать ребёнка: Салихова Гульсем Анваровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Лилия Наилевна

Мать ребёнка: Салихова Гульсем Анваровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Рушания Наилевна

Мать ребёнка: Салихова Гульсем Анваровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихова Гульсем Анваровна

Смерть
Неизвестно
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