Едиханов Анвар Сабирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Едиханов Сабир
Рождение ребёнка
28.05.1961
Дочь: Салихова Гульсем Анваровна
Мать ребёнка: Едиханова Фатыма
Рождение ребёнка
07.02.1968
Мать ребёнка: Едиханова Фатыма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Фания Анваровна
Мать ребёнка: Едиханова Фатыма
Смерть
Неизвестно