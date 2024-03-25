Едиханов Анвар Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едиханов Анвар Сабирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Едиханов Сабир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1961

Дочь: Салихова Гульсем Анваровна

Мать ребёнка: Едиханова Фатыма

Рождение ребёнка
07.02.1968

Сын: Едиханов Наиль Анварович

Мать ребёнка: Едиханова Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Фания Анваровна

Мать ребёнка: Едиханова Фатыма

Смерть
Неизвестно
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