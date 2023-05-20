Едиханов Наиль Анварович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1968
Дата смерти20.05.2023
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1968
Отец: Едиханов Анвар Сабирович
Мать: Едиханова Фатыма
Рождение ребёнка
10.05.1990
Сын: Едиханов Руслан Наильевич
Рождение ребёнка
25.01.1994
Дочь: Алтынбаева Альбина Наильевна
Мать ребёнка: Едиханова Татьяна
Рождение ребёнка
19.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Едиханова Ахмерова Альфия Хамзевна
Смерть
20.05.2023