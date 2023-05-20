Едиханов Наиль Анварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едиханов Наиль Анварович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1968

Дата смерти

20.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1968

Отец: Едиханов Анвар Сабирович

Мать: Едиханова Фатыма

Рождение ребёнка
10.05.1990

Сын: Едиханов Руслан Наильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1994

Дочь: Алтынбаева Альбина Наильевна

Мать ребёнка: Едиханова Татьяна

Рождение ребёнка
19.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Едиханова Ахмерова Альфия Хамзевна

Смерть
20.05.2023
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