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Салихов Рушан Наилевич
Салихов Рушан Наилевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1980
Пол
Мужской
Отец
Салихов Наиль Мияссярович
Мать
Салихова Гульсем Анваровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец:
Салихов Наиль Мияссярович
Мать:
Салихова Гульсем Анваровна
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