Савелий Филиппов
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиДо ?.07.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Филипп Матвеев
Мать: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Филиппов Назар (Назарий) Савельев
Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Филиппова) Пелагея Савельева
Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Филиппова) Васса Савельева
Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Филиппов Федор (Феодор) Савельев
Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева
Смерть
До ?.07.1865 ст.