Савелий Филиппов 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Савелий Филиппов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

До ?.07.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Филипп Матвеев

Мать: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Синклитики́я Яковлева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Филиппов Назар (Назарий) Савельев

Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Филиппова) Пелагея Савельева

Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Филиппова) Васса Савельева

Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Филиппов Федор (Феодор) Савельев

Мать ребёнка: Филиппова Синклитики́я Яковлева

Смерть
До ?.07.1865 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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