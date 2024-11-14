Филипп Матвеев 1794 или 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипп Матвеев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794 или 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 или 1755 г.р.

Мать

1765 г.р.

Жена

1797 или 1798 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1795 ст.

Отец: Матвей Ларионов

Мать: Параскева Емельянова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Авдотья Филиппова

Мать ребёнка: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Савелий Филиппов

Мать ребёнка: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1826 или 1829 ст.

Сын: Леонтий Филиппов

Мать ребёнка: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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