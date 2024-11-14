Филипп Матвеев
Место рождения
Дата рождения1794 или 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1794 или 1795 ст.
Отец: Матвей Ларионов
Мать: Параскева Емельянова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Авдотья Филиппова
Мать ребёнка: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Савелий Филиппов
Мать ребёнка: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Григорий Филиппов
Мать ребёнка: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1826 или 1829 ст.
Сын: Леонтий Филиппов
Мать ребёнка: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Михаил Филиппов
Мать ребёнка: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно