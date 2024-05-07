Параскева Емельянова 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 или 1755 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Ларионов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Матвея Ларионова 2 жена Пар..? Емельянова? Взята из казанского наместничества Лаишевской округи Шунбутского винокуренного завода.
Рождение ребёнка
1789 или 1790 ст.

Сын: Козьма Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ларионов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ларионов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1794 или 1795 ст.

Сын: Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ларионов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Матрена Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ларионов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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