Параскева Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Ларионов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Матвея Ларионова 2 жена Пар..? Емельянова? Взята из казанского наместничества Лаишевской округи Шунбутского винокуренного завода.
Рождение ребёнка
1789 или 1790 ст.
Сын: Козьма Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ларионов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ларионов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1794 или 1795 ст.
Сын: Филипп Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ларионов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Матрена Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ларионов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно