(Филиппова) Васса Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Савелий Филиппов
Бракосочетание
12.11.1871 ст.
Муж: Самуил Иванов
Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Сельца Феодоровки крестьянина Ивана Леонтьева сын Самуил Иванов,православный,первым браком (20 лет). Девица Васса Савельева Мензелинского уезда деревни Верхней Сарпалы умершего крестьянина Савелия Фи... Показать все
Смерть
Неизвестно