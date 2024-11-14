(Филиппова) Васса Савельева 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Филиппова) Васса Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1816 г.р.

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Савелий Филиппов

Мать: Филиппова Синклитики́я Яковлева

Бракосочетание
12.11.1871 ст.

Муж: Самуил Иванов

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Сельца Феодоровки крестьянина Ивана Леонтьева сын Самуил Иванов,православный,первым браком (20 лет). Девица Васса Савельева Мензелинского уезда деревни Верхней Сарпалы умершего крестьянина Савелия Фи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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