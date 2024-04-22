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Боркова (Сорокина) Александра Николаевна

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

05.04.1888 ст.

Дата смерти

06.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888 ст.

Отец: Сорокин Николай Егорович

Мать: Сорокина Елизавета Петровна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.03.1919

Дочь: Боркова Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Борков Аркадий Матвеевич

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.08.1919

Муж: Борков Аркадий Матвеевич

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1922

Сын: Борков Борис Аркадьевич

Отец ребёнка: Борков Аркадий Матвеевич

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Яшкова Маргарита Аркадьевна

Отец ребёнка: Борков Аркадий Матвеевич

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.03.1974
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