Боркова (Сорокина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1888 ст.
Дата смерти06.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1888 ст.
Рождение ребёнка
26.03.1919
Дочь: Боркова Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Борков Аркадий Матвеевич
Бракосочетание
07.08.1919
Рождение ребёнка
27.01.1922
Отец ребёнка: Борков Аркадий Матвеевич
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Яшкова Маргарита Аркадьевна
Отец ребёнка: Борков Аркадий Матвеевич
Смерть
06.03.1974