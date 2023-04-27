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Трошкина Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983

Отец: Григоренко Александр

Мать: Григоренко Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беньяминов Игорь Гарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошкин Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Дарья

Отец ребёнка: Кусков Виталий

Рождение ребёнка
24.11.2002

Сын: Федоров Артём Дмитриевич

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий

Рождение ребёнка
02.03.2011

Дочь: Федорова Маргарита Игоревна

Отец ребёнка: Беньяминов Игорь Гарьевич

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