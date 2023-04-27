Трошкина Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983
Отец: Григоренко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Дарья
Отец ребёнка: Кусков Виталий
Рождение ребёнка
24.11.2002
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий
Рождение ребёнка
02.03.2011
Дочь: Федорова Маргарита Игоревна
Отец ребёнка: Беньяминов Игорь Гарьевич