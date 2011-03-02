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Федорова Маргарита Игоревна
Федорова Маргарита Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.2011
Пол
Женский
Отец
Беньяминов Игорь Гарьевич
1972 г.р.
Мать
Трошкина Марина Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2011
Отец:
Беньяминов Игорь Гарьевич
Мать:
Трошкина Марина Александровна
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