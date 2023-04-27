Григоренко Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фомина Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоренко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Григоренко Александр

Рождение ребёнка
18.08.1983

Дочь: Трошкина Марина Александровна

Отец ребёнка: Григоренко Александр

Смерть
Неизвестно

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