Григоренко Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Фомина Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоренко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Григоренко Александр
Рождение ребёнка
18.08.1983
Дочь: Трошкина Марина Александровна
Отец ребёнка: Григоренко Александр
Смерть
Неизвестно