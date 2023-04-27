Григоренко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоренко Александр

Григоренко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоренко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Григоренко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1983

Дочь: Трошкина Марина Александровна

Мать ребёнка: Григоренко Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.