Холдеева (Шумилина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холдеева (Шумилина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918

Отец: Шумилин Ефим

Мать: Шумилина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холдеев Павел

Рождение ребёнка
16.07.1947

Сын: Холдеев Юрий

Отец ребёнка: Холдеев Павел

Рождение ребёнка
18.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холдеев Павел

Смерть
Неизвестно

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