Холдеева (Шумилина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918
Отец: Шумилин Ефим
Мать: Шумилина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холдеев Павел
Рождение ребёнка
16.07.1947
Сын: Холдеев Юрий
Отец ребёнка: Холдеев Павел
Рождение ребёнка
18.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холдеев Павел
Смерть
Неизвестно