Холдеев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холдеев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Холдеев Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1947

Сын: Холдеев Юрий

Мать ребёнка: Холдеева Анна

Рождение ребёнка
18.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холдеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холдеева Анна

Смерть
1991