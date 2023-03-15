Холдеев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Холдеев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1947
Сын: Холдеев Юрий
Мать ребёнка: Холдеева Анна
Рождение ребёнка
18.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холдеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холдеева Анна
Смерть
1991