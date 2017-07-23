Холдеев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холдеев Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1947

Дата смерти

23.07.2017

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947

Отец: Холдеев Павел

Мать: Холдеева (Шумилина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2017

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