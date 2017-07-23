Холдеев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1947
Дата смерти23.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947
Отец: Холдеев Павел
Мать: Холдеева (Шумилина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2017