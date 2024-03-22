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Коновалов Гавриил Степанович

Место рождения

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.07.1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1729 г.р.

Мать

Вычислено 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1765 ст.

Отец: Коновалов Степан Кузьмич

Мать: Мамаева Екатерина Артемьевна

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Коновалов Фёдор Гаврилович

Мать ребёнка: - Елена -

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Сын: Коновалов Афонасей Гаврилович

Мать ребёнка: - Елена -

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Коновалов Илья Гаврилович

Мать ребёнка: - Елена -

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Коновалов Семён Гаврилович

Мать ребёнка: - Елена -

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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