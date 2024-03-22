Коновалов Гавриил Степанович
Место рождения
Дата рождения13.07.1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1765 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Сын: Коновалов Фёдор Гаврилович
Мать ребёнка: - Елена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Сын: Коновалов Афонасей Гаврилович
Мать ребёнка: - Елена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Сын: Коновалов Илья Гаврилович
Мать ребёнка: - Елена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Сын: Коновалов Семён Гаврилович
Мать ребёнка: - Елена -
Смерть
Неизвестно