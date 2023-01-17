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- Елена -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Коновалов Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Сын: Коновалов Афонасей Гаврилович

Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Коновалов Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Коновалов Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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