- Елена -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Сын: Коновалов Фёдор Гаврилович
Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Сын: Коновалов Афонасей Гаврилович
Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Сын: Коновалов Илья Гаврилович
Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Сын: Коновалов Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Коновалов Гавриил Степанович
Смерть
Неизвестно