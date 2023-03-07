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Коновалов Афонасей Гаврилович

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Место рождения

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.

Отец: Коновалов Гавриил Степанович

Мать: - Елена -

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Коновалов Осип Афонасьевич

Мать ребёнка: - Орина -

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Коновалов Яков Афонасьевич

Мать ребёнка: - Орина -

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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