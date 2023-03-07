Коновалов Афонасей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.
Отец: Коновалов Гавриил Степанович
Мать: - Елена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Коновалов Осип Афонасьевич
Мать ребёнка: - Орина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Коновалов Яков Афонасьевич
Мать ребёнка: - Орина -
Смерть
Неизвестно