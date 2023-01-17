- Орина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Коновалов Осип Афонасьевич
Отец ребёнка: Коновалов Афонасей Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Коновалов Яков Афонасьевич
Отец ребёнка: Коновалов Афонасей Гаврилович
Смерть
Неизвестно