- Орина - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Орина -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Коновалов Осип Афонасьевич

Отец ребёнка: Коновалов Афонасей Гаврилович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Коновалов Яков Афонасьевич

Отец ребёнка: Коновалов Афонасей Гаврилович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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