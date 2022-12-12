Мамаева Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Екатерина Артемьевна

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Место рождения

Нагорье, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1727 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.

Отец: Момаев Артемий Филиппович

Мать: Кормшикова Евдокия Даниловна

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Коновалов Савва Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Коновалов Иван Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1765 ст.

Сын: Коновалов Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Коновалова Агафья Степановна

Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Дочь: Коновалова Анна Степановна

Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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