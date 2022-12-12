Мамаева Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Сын: Коновалов Савва Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Коновалов Иван Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
13.07.1765 ст.
Сын: Коновалов Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Коновалова Агафья Степановна
Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Дочь: Коновалова Анна Степановна
Отец ребёнка: Коновалов Степан Кузьмич
Смерть
Неизвестно