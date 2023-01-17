Момаев Артемий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1710 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1710 ст.
Отец: Момаев Филипп Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.
Дочь: Мамаева Екатерина Артемьевна
Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Мамаева Васса Артемьевна
Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Дочь: Мамаева Настасья Артемьевна
Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Сын: Момаев Осип Артемьев
Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Мамаева Федосья Артемьевна
Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно