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Момаев Артемий Филиппович

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Место рождения

Нагорье, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1710 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710 ст.

Отец: Момаев Филипп Васильев

Мать: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.

Дочь: Мамаева Екатерина Артемьевна

Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Мамаева Васса Артемьевна

Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Дочь: Мамаева Настасья Артемьевна

Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Момаев Осип Артемьев

Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Мамаева Федосья Артемьевна

Мать ребёнка: Кормшикова Евдокия Даниловна

Нагорье, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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