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Момаев Филипп Васильев

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Место рождения

Нагорье, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

Около 1733 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: Момаев Василий -

Мать: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Момаев Артемий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Момаев Прокопий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Момаев Степан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1733 ст.
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