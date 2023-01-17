Момаев Филипп Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смертиОколо 1733 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.
Отец: Момаев Василий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Сын: Момаев Артемий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Момаев Прокопий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1733 ст.