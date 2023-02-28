Момаев Василий - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момаев Василий -

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Место рождения

Нагорье, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.

Сын: Момаев Филипп Васильев

Мать ребёнка: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Момаев Ларион Васильев

Мать ребёнка: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Момаев Ульян Васильев

Мать ребёнка: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Момаев Михаил Васильев

Мать ребёнка: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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