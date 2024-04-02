Стасенко Елена Нестеровна
Место рожденияБелорусская ССР, Гомельский округ, город Гомель
Дата рождения21.05.1936
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1936
Белорусская ССР, Гомельский округ, город Гомель
Рождение ребёнка
22.12.1960
Отец ребёнка: Стасенко Юрий Федорович
Белорусская ССР, город Минск
Рождение ребёнка
10.10.1970
Дочь: Лагун Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Стасенко Юрий Федорович
Белорусская ССР, город Минск