Стасенко Елена Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Елена Нестеровна

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Место рождения

Белорусская ССР, Гомельский округ, город Гомель

Дата рождения

21.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1936

Отец: Романенко Нестер Афанасьевич

Мать: Романенко - Логинова Евдокия Понтелеймоновна

Белорусская ССР, Гомельский округ, город Гомель
Рождение ребёнка
22.12.1960

Сын: Стасенко Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Стасенко Юрий Федорович

Белорусская ССР, город Минск
Рождение ребёнка
10.10.1970

Дочь: Лагун Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Стасенко Юрий Федорович

Белорусская ССР, город Минск
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