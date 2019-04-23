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Стасенко Сергей Юрьевич

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Место рождения

Беларусь, Минск

Дата рождения

22.12.1960

Дата смерти

23.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1960

Отец: Стасенко Юрий Федорович

Мать: Стасенко Елена Нестеровна

Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
1982

Сын: Стасенко Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Стасенко Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
2004

Сын: Стасенко Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Бабич Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабич Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стасенко Ирина Анатольевна

Смерть
23.04.2019
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