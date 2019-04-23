Стасенко Сергей Юрьевич
Место рожденияБеларусь, Минск
Дата рождения22.12.1960
Дата смерти23.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1960
Отец: Стасенко Юрий Федорович
Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
1982
Мать ребёнка: Стасенко Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
2004
Сын: Стасенко Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Бабич Зинаида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2019