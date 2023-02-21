Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Стасенко Юрий Сергеевич
Стасенко Юрий Сергеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Мужской
Отец
Стасенко Сергей Юрьевич
1960 г.р.
Мать
Стасенко Ирина Анатольевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Стасенко Сергей Юрьевич
Мать:
Стасенко Ирина Анатольевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия