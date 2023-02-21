Стасенко Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Юрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Стасенко Сергей Юрьевич

Мать: Стасенко Ирина Анатольевна

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