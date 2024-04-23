Лагун (Стасенко) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун (Стасенко) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Белорусская ССР, город Минск

Дата рождения

10.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970

Отец: Стасенко Юрий Федорович

Мать: Стасенко Елена Нестеровна

Белорусская ССР, город Минск
Бракосочетание
25.06.1994

Муж: Лагун Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
11.03.1997

Сын: Лагун Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Лагун Дмитрий Леонидович

Республика Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
17.01.2006

Дочь: Лагун Яна Дмитриевна

Отец ребёнка: Лагун Дмитрий Леонидович

Беларусь, Минск
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