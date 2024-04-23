Лагун (Стасенко) Татьяна Юрьевна
Место рожденияБелорусская ССР, город Минск
Дата рождения10.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970
Отец: Стасенко Юрий Федорович
Белорусская ССР, город Минск
Бракосочетание
25.06.1994
Рождение ребёнка
11.03.1997
Отец ребёнка: Лагун Дмитрий Леонидович
Республика Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
17.01.2006
Дочь: Лагун Яна Дмитриевна
Отец ребёнка: Лагун Дмитрий Леонидович
Беларусь, Минск