Романенко (Богданова) Евдокия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Богданова) Евдокия Пантелеймоновна

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Место рождения

Беларусь Гомель

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Богданов Пантилеймон Игнатьевич

Мать: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь Гомель
Рождение ребёнка
21.05.1936

Дочь: Стасенко Елена Нестеровна

Отец ребёнка: Романенко Нестер Афанасьевич

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Карпенко Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Логинов Георгий Александрович

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1955

Сын: Логинов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Логинов Георгий Александрович

Беларусь, Гомель
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Георгий Александрович

Смерть
?.01.1993
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