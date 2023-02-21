Романенко (Богданова) Евдокия Пантелеймоновна
Место рожденияБеларусь Гомель
Дата рождения1916
Дата смерти?.01.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Беларусь Гомель
Рождение ребёнка
21.05.1936
Дочь: Стасенко Елена Нестеровна
Отец ребёнка: Романенко Нестер Афанасьевич
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Карпенко Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Логинов Георгий Александрович
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1955
Сын: Логинов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Логинов Георгий Александрович
Беларусь, Гомель
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1993