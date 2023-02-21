Богданова (Мануйликова) Татьяна Игнатьевна
Место рожденияБеларусь, Деревня Борщовка, Гомельской области
Дата рождения?.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1885
Отец: Мануйликов Игнатий
Мать: Мануйликова Ф
Беларусь, Деревня Борщовка, Гомельской области
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Богданов Иван Понтелеймонович
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
?.08.1916
Дочь: Романенко - Логинова Евдокия Понтелеймоновна
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь Гомель
Рождение ребёнка
07.11.1917
Дочь: Богданова Клавдия Понтелеймоновна
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Михалко Феофания Понтелеймоновна
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Богданова Мария Понтелеймоновна
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1924
Сын: Богданов Игнат Понтелеймонович
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно