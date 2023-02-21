Богданова (Мануйликова) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Мануйликова) Татьяна Игнатьевна

Богданова (Мануйликова) Татьяна Игнатьевна

avatar

Место рождения

Беларусь, Деревня Борщовка, Гомельской области

Дата рождения

?.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1885

Отец: Мануйликов Игнатий

Мать: Мануйликова Ф

Беларусь, Деревня Борщовка, Гомельской области
Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Богданов Иван Понтелеймонович

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
?.08.1916

Дочь: Романенко - Логинова Евдокия Понтелеймоновна

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь Гомель
Рождение ребёнка
07.11.1917

Дочь: Богданова Клавдия Понтелеймоновна

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Михалко Феофания Понтелеймоновна

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Богданова Мария Понтелеймоновна

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1924

Сын: Богданов Игнат Понтелеймонович

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close