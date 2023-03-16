Мануйликова Ф
Место рожденияРоссийская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мануйликова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Мануйликов Игнатий
Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель
Рождение ребёнка
?.01.1885
Дочь: Богданова Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Мануйликов Игнатий
Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель
Смерть
Неизвестно