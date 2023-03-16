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Мануйликова Ф

Место рождения

Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мануйликова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Мануйликов Игнатий

Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель
Рождение ребёнка
?.01.1885

Дочь: Богданова Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Мануйликов Игнатий

Российская империя, Могилевской губернии, Гомельского уезда, деревня Борщевка под городом Гомель
Смерть
Неизвестно
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