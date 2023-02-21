Богданов Пантилеймон Игнатьевич
Место рожденияБеларусь, Гомель
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Игнатий
Мать: не указана
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Романенко Евдокия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна
Беларусь Гомель
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Михалко Феофания
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1927
Сын: Богданов Игнат
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Клавдия
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Нина
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Мария
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Иван
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна
Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно