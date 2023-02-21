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Богданов Пантилеймон Игнатьевич

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Место рождения

Беларусь, Гомель

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Игнатий

Мать: не указана

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Романенко Евдокия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь Гомель
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Михалко Феофания

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1927

Сын: Богданов Игнат

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Клавдия

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Нина

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Мария

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Иван

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Игнатьевна

Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Татьяна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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