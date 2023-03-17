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Богданова Ф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1906

Дочь: Богданова Нина Понтелеймоновна

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Богданова Лидия Понтелеймоновна

Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Понтелеймон Игнатьевич

Смерть
1910
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