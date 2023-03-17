Богданова Ф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1906
Дочь: Богданова Нина Понтелеймоновна
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Богданова Лидия Понтелеймоновна
Отец ребёнка: Богданов Понтелеймон Игнатьевич
Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910