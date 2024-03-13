Ефименко Афанасий Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ефименко Аким
Мать: Ефименко Ефимья
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Ефименко Иван
Мать ребёнка: Ефименко Наталья
Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ефименко Александр
Мать ребёнка: Ефименко Наталья
Рождение ребёнка
27.11.1941
Дочь: Бадеева (Зайцева) Анна
Мать ребёнка: Ефименко Наталья
Смерть
1944