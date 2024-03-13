Ефименко Афанасий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфименко Афанасий Акимович

Ефименко Афанасий Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ефименко Аким

Мать: Ефименко Ефимья

Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Ефименко Иван

Мать ребёнка: Ефименко Наталья

Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ефименко Александр

Мать ребёнка: Ефименко Наталья

Рождение ребёнка
27.11.1941

Дочь: Бадеева (Зайцева) Анна

Мать ребёнка: Ефименко Наталья

Смерть
1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.