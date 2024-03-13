Ефименко Аким
Место рожденияд.Левковщина, Могилевская губерния, Чаусского уезда, Беларусь
Дата рождения1860
Дата смерти12.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ефименко Азар
Мать: Ефименко ?
Рождение ребёнка
02.02.1892
Сын: Ефименко Василий Акимович
Мать ребёнка: Ефименко Ефимья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ефименко Афанасий Акимович
Мать ребёнка: Ефименко Ефимья
Смерть
12.02.1942
Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
25.09.1998
Мать ребёнка: Ефименко Ефимья