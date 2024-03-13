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Ефименко Аким

Место рождения

д.Левковщина, Могилевская губерния, Чаусского уезда, Беларусь

Дата рождения

1860

Дата смерти

12.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ефименко Азар

Мать: Ефименко ?

Рождение ребёнка
02.02.1892

Сын: Ефименко Василий Акимович

Мать ребёнка: Ефименко Ефимья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ефименко Афанасий Акимович

Мать ребёнка: Ефименко Ефимья

Смерть
12.02.1942
Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
25.09.1998

Сын: Ефименко Павел Акимович

Мать ребёнка: Ефименко Ефимья

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