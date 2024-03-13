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Ефименко Ефимья

Место рождения

д.Гладково, Могилевской губернии, Чаусского уезда, Беларусь

Дата рождения

1868

Дата смерти

10.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Куксов Трифон

Мать: Куксова ?

Рождение ребёнка
02.02.1892

Сын: Ефименко Василий Акимович

Отец ребёнка: Ефименко Аким

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ефименко Афанасий Акимович

Отец ребёнка: Ефименко Аким

Смерть
10.11.1973
Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
25.09.1998

Сын: Ефименко Павел Акимович

Отец ребёнка: Ефименко Аким

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