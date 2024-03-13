Ефименко Ефимья
Место рожденияд.Гладково, Могилевской губернии, Чаусского уезда, Беларусь
Дата рождения1868
Дата смерти10.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Куксов Трифон
Мать: Куксова ?
Рождение ребёнка
02.02.1892
Сын: Ефименко Василий Акимович
Отец ребёнка: Ефименко Аким
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ефименко Афанасий Акимович
Отец ребёнка: Ефименко Аким
Смерть
10.11.1973
Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
25.09.1998
Отец ребёнка: Ефименко Аким