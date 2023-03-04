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Рычков Фёдор Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1735

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рычков Обший

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1735 ст.

Сын: Рычков Корнило Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Рычков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Рычков Семён Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1735

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