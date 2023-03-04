Рычков Фёдор Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рычков Обший
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1735 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1735