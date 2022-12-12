Рычков Корнило Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1735 ст.
Дата смерти1790
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1735 ст.
Отец: Рычков Фёдор Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Рычкова Устина Корнилова
Мать ребёнка: Рычкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Трубицына Агрипина Корнилова
Мать ребёнка: Рычкова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790