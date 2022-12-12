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Рычков Корнило Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1735 ст.

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1735 ст.

Отец: Рычков Фёдор Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Рычкова Устина Корнилова

Мать ребёнка: Рычкова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Трубицына Агрипина Корнилова

Мать ребёнка: Рычкова Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Параскева Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
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