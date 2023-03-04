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Рычкова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Корнило Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Рычкова (Рычкова) Устина Корнилова

Отец ребёнка: Рычков Корнило Фёдорович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Трубицына (Рычкова) Агрипина Корнилова

Отец ребёнка: Рычков Корнило Фёдорович

Смерть
После 1795

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