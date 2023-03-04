Рычкова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Рычкова (Рычкова) Устина Корнилова
Отец ребёнка: Рычков Корнило Фёдорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Трубицына (Рычкова) Агрипина Корнилова
Отец ребёнка: Рычков Корнило Фёдорович
Смерть
После 1795