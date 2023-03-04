Рычков Обший
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Фёдор Фомин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730
Сын: Рычков Самуил Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Рычкова Ксения Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно