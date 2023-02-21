Рычков Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1800
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Рычков Фёдор Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Ефимия Терентиева
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Рычкова Ефимия Терентиева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Ефимия Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1800