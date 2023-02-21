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Рычков Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Рычков Фёдор Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Ефимия Терентиева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Рычков Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Рычкова Ефимия Терентиева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Ефимия Терентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Ефимия Терентиева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1800
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