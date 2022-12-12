Рычкова Ефимия Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Ефимия Терентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Рычков Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
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