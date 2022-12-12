Рычкова Ефимия Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Рычков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787