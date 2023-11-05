Новоселова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пленкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пленкина Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пленкин Андрей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пленкин Валериан Андреевич

Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пленкина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович

Смерть
1924
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