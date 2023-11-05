Новоселова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пленкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пленкина Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пленкин Валериан Андреевич
Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пленкина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Пленкин Андрей Захарович
Смерть
1924