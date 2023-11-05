Пленкин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пленкин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Пленкин Андрей Захарович

Мать: Новоселова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Юлия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Юлия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ася

Смерть
1990
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