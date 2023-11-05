Пленкин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова Юлия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ася
Смерть
1990