Пленкин Андрей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Пленкин Захар Пктрович
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пленкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пленкин Валериан Андреевич
Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пленкина Нина Андреевна
Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пленкина Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна
Смерть
1954