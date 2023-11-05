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Пленкин Андрей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Пленкин Захар Пктрович

Мать: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пленкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пленкин Валериан Андреевич

Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пленкина Нина Андреевна

Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пленкина Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Новоселова Прасковья Васильевна

Смерть
1954
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