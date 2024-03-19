Александр Прокопьев
Место рождения
Дата рождения17.10.1807
Дата смерти25.08.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1807
Отец: Прокопий Сергеев
Мать: Матрона Яковлева
МК-1807 18.03.1807 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Прокопия Сергеева жена Матрона Яковлева родила сына Александра которой крещен 21го числа священником Яковом Петровым с диаконом ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1833
Сын: Калина Александров
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
МК-1833 У кого кто родился 09/23.07.1833 Девятаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Каллиник Молитвовал, имя н... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1835
Сын: Дементий Александров
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
МК-1835 01/02.08.1835 Перваго числа Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокофьева и законной его жены Ульяны Васильевой родился сын Дементий Молитвовал, имя нарек и крещение ... Показать все
Рождение ребёнка
?.07.1839
Сын: Прохор Александров
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
МК-1839 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 04/05.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Александра Прокопиева сын Прохор Лета 14 дней Какою болезнию. От корюхи Прих... Показать все
Смерть
25.08.1839
МК-1839 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 25/27.08.1839 Казенной Починовской волости деревни Лукина крестьянин Александр Прокопиев Лета 31 Какою болезнию. От чахотки Погоста Лютниц священник ... Показать все